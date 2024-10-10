الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هل إيران قادرة على مواجهة الضربة الإسرائيلية المحتملة؟ خبير يُجيب

طيران الاحتلال الإسرائيلي،
طيران الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، المختص في الشؤون الإيرانية، إنه من الصعب التوقع إذ ما كانت تستطيع إيران صد الهجوم الإسرائيلي المحتمل على أراضيها، لا سيما وأنه غير معلوم على وجه التحديد نوعية الهجوم الإسرائيلي.

هجوم إسرائيل بطائرات إف 35

وتساءل: هل ستهاجم إسرائيل بطائرات إف - 35 الشبحية التي لا يمكن رصدها بالمنظومات الإيرانية الحالية، أم بالصواريخ الباليستية.

منظومة الدفاع الجوي الإيرانية

وأوضح  خلال حديثه بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران بواسطة الصواريخ الباليستية، يمكن لإيران صد الهجوم، وإسقاط الصواريخ، إذ أنها تمتلك منظومات دفاعية جوية من نوع خرداد 1 و2 و3، ومنظومات بوك الروسية، ومنظومة اس 300 الروسية.

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هجوم طيران إسرائيل

وأكد المختص في الشؤون الإيرانية، أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران بشكل سيبراني أولًا، من ثم بواسطة طائرات الـ إف – 35 الشبحية، سيكون من الصعب جدًا على إيران صد الهجوم الإسرائيلي.

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