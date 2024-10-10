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خارج الحدود

أردوغان يكشف وسيلة اللوبى الصهيونى للسيطرة على الجامعات فى العالم

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، إن اللوبى الصهيونى يسيطر على أرقى الجامعات فى العالم، وبرهن على ذلك بما تعرض له الطلاب المنددون بالإبادة الجماعية فى غزة.

 اللوبى الصهيونى يسيطر على الجامعات فى العالم 

وتابع أردوغان قائلا: إن جرائم الجيش الإسرائيلي فى غزة، وارتكاب المجازر وانتهاج سياسة الإبادة الجماعية فى حق المدنيين العزل، أظهر سيطرة اللوبي الصهيونى على الجامعات فى العالم.

وتابع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أثناء الإبادة الجماعية في غزة خاضت الحكومات الغربية اختبارًا سيئًا للغاية من أجل حماية إسرائيل فقدت من خلاله سمعتها".

أردوغان، أشار فى سياق كلمته لتعرض تركيا لانتقادات متكررة من الدول الغربية، خاصة فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير، في محاولة منهم لما أسماه "تلقين تركيا الدروس في الحرية"، فى ذات الوقت التزمت هذه الدول الصمت وغضت الطرف إزاء الإبادة الجماعية في غزة.

أردوغان يكشف دور المال الصهيونى فى الجامعات 

واستشهد أردوغان بالأحداث المخزية التى تعرض لها الطلاب المنددون بالإبادة جماعية في غزة لعنف الشرطة، والسحل على يد قوات الأمن".

ولفت إلى أنه تم إجبار رؤساء جامعات في دول غربية على الاستقالة، واستجواب آخرين في الكونجرس الأمريكي، بسبب سماحهم بالمظاهرات المتضامنة مع فلسطين.

واستطرد أردوغان: "تبين بشكل لا يمكن إنكاره أن رأس المال الصهيوني يهيمن على أفضل الجامعات في العالم تحت مسمى صناديق الأوقاف".

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