أردوغان: إسرائيل منظمة إرهابية صهيونية
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"، مؤكدًا بالقول: "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني".
نتنياهو وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب
وأضاف أردوغان أن "إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو (رئيس الوزراء) وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى".
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شركاء في المجازر الجماعية"، لافتًا بالقول: "نعلم جيدا نوايا إسرائيل، في المنطقة وما تقوم به".
إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية
وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.
وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في غزة، كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".
وتابع: "المستشفيات ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة. العديد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".
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