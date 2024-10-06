الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سفير تركيا بالقاهرة يهنئ الجيش والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

السفير التركي بالقاهرة،
السفير التركي بالقاهرة، فيتو

هنأ سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن الجيش والأمة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر.

 سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بمناسبة 6 أكتوبر 

وكتب السفير شن عبر صفحته على الفيسبوك:  "أتوجه بالتهنئة للجيش المصري البطل وكل الشعب المصري الشقيق بالذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر".

وأشار السفير شن الى حديثه عن الجيش المصري في كلمته خلال احتفالات بيوم النصر التركي (يوم القوات المسلحة)، الذي تم الاحتفال به في 30 أغسطس 2024:"ان الجيش المصري قدم تضحيات بطولية وأظهر شجاعته لحماية الأراضي المصرية ومن أجل قضية فلسطين".‎

 السفير التركي يشيد بقوة الجيش المصري 

و وأوضح  السفير صالح موطلو شن أن هناك تطابق كبير في التقاليد بين الجيشين المصري والتركي ناتج عن الوحدة التاريخية، وقال إن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في منطقته وأن مكانته الفعالة والرائدة في المنطقة العالم العربي والإسلامي معروفه جيدا.

وذكر السفير شن أن تركيا تقدر القوة والمكانة المرموقة للقوات المسلحة المصرية وأهمية مصر، وبموجب قرار رئيس الجمهورية، قامت تركيا بترقية رتبة الملحق العسكري في سفارتها بالقاهرة من عقيد إلى عميد. ‎

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سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن السفير التركي

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