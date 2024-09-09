أردوغان: يجب إيقاف إسرائيل عن جرائمها وإلا فإن سياسة الاحتلال لن تنتهي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، إنه حال عدم إيقاف إسرائيل عن اجرامها فإن سياسة الاحتلال لن تتوقف بل ستتقدم.

وأضاف أردوغان: "قمنا بتسريع جهودنا لدفع العالم الإسلامي إلى بذل جهود أكبر لمنع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ونقوم بكل الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة التركية ونقدم دعوى بمحكمة العدل الدولية".

منع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، دعم مصر في دورها كوسيط لضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أردوغان: "من الضروري عقد قمة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي سريعا لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين وصل منهما إلى المستشفيات 16 شهيدا و64 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن العدوان الإسرائيلي خلف 40988 شهيدا و94825 مصابا منذ ٧ أكتوبر الماضي.