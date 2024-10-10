الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل

جوزيب بوريل، فيتو
جوزيب بوريل، فيتو

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر لـقوات اليونيفيل، مؤكدا على دعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن.

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل 

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى  السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت اليونيفيل، أن دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.

txt

بعد أنباء عن سقوط "مارون الراس" في لبنان، حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية، والتلال كلمة السر في أهميتها العسكرية، اليونيفيل تصف الأمر بالتطور الخطير للغاية

txt

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيطاليا السفير الإسرائيلي مجلس الامن الاتحاد الاوروبي لبنان

مواد متعلقة

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان

بعد أنباء عن سقوط "مارون الراس" في لبنان، حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية، والتلال كلمة السر في أهميتها العسكرية، اليونيفيل تصف الأمر بالتطور الخطير للغاية

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

بعد اتهامها بالنصب، هالة صدقى تحرر بلاغ تشهير وسب وقذف ضد مساعدتها

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية