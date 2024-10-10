أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، الاستهداف الإسرائيلي غير المبرر لـقوات اليونيفيل، مؤكدا على دعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن.

الاتحاد الأوروبي يدين الاستهداف الإسرائيلي لقوات اليونيفيل

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت اليونيفيل، أن دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ