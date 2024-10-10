إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت اليونيفيل، أن دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها.
وأوضحت اليونيفيل أن جيش الاحتلال أطلق النار باتجاه مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.
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