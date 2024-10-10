استهدف 12 مركبة وناقلة جند، تفاصيل أكبر كمين نفذته المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال (فيديو)

تجددت الاشتباكات في جباليا شمال قطاع غزة، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، التي استطاعت تنفيذ عدد كبير من الأكمنة استهدفت آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي.

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين مركب

ونجحت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، في استهداف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين محكم بجباليا للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل الكمين، مؤكدة أن القوة الإسرائيلية كانت مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود، واستهدفتهم في كمين مركب في جباليا.

معارك جباليا بين المقاومة وجيش الاحتلال

وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في جباليا، بالتوازي مع غاراته الجوية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أن الكمين المركب كان معد مسبقًا في جباليا، واستهدف "سرية مشاة ميكانيكية تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود".

وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها: " إنه فور وصول القوة إلى المنطقة المستهدفة، تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحملة بالجنود وتفجير عبوة رعدية في جيب همر، كما استُهدف جيب آخر بقذيفة فاندوم. بعد ذلك، تقدم مجاهدونا نحو منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

ووفقًا للبيان، استهدف مقاتلو القسام عددًا من الجنود "الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، مما أوقع بينهم قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "استكمالًا لكمين المنطقة المعد مسبقًا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفة فاندوم وعبوة شواظ، كانتا قد وصلتا مع قوة النجدة إلى المكان".