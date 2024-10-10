تكريم فريق الجودة بإدارة اولاد صقر التعليمية بالشرقية

نظمت مدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية،اليوم الخميس، حفل تكريم فريق الجودة لرياض الأطفال.

وذلك بحضوراعضاء مجلس النواب والمهندس عيسى مصطفى عيسى رئيس مجلس الأمناء والمهندس السيد الراجحي رئيس قسم الجودة بالإدارة وبحضور قيادات التربية والتعليم بمدينة أولاد صقر، احمد جاد مدير ادارة المدرسة ومعلم التربية الرياضية ولفيف من رجال الادارة والمدرسه والمشاركين من المجتمع المدنى، بمشاركة فريق الكشافة بالشهيد احمد صبحى الشربينى.

وتم تكريم شادى عبد اللطيف مسئول الكشافة بتوجيه التربية الرياضية ومحمد شحاته موجه التربية الرياضية والطالبة عزة وائل متولى الحديدى الفائزة ببطوله المحافظة للكاراتية والتلميذه رونزا شادى عبد اللطيف لتفوقها ومشاركتها فى عرض الجمباز الخاص بالجوده

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شدد على ضرورة التاكد من دخول جودة التعليم بكافة المدارس مطالبا المدارس التى لم تتقدم للجودة بالالتزام بالتقدم ولحصول على الجودة.

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