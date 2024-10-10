الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم فريق الجودة بإدارة اولاد صقر التعليمية بالشرقية

تكريم فريق الجودة
تكريم فريق الجودة بادارة اولاد صقر التعليمية بالشرقية-فيتو

نظمت مدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية،اليوم الخميس، حفل تكريم فريق الجودة لرياض الأطفال.

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

 وذلك بحضوراعضاء مجلس النواب والمهندس عيسى مصطفى عيسى رئيس مجلس الأمناء والمهندس السيد الراجحي رئيس قسم الجودة بالإدارة وبحضور قيادات التربية والتعليم بمدينة أولاد صقر، احمد جاد مدير ادارة المدرسة ومعلم التربية الرياضية ولفيف من رجال  الادارة والمدرسه والمشاركين من المجتمع المدنى، بمشاركة فريق الكشافة  بالشهيد احمد صبحى الشربينى.

وتم تكريم شادى عبد اللطيف مسئول الكشافة بتوجيه التربية الرياضية ومحمد شحاته موجه التربية الرياضية  والطالبة عزة وائل متولى الحديدى الفائزة ببطوله المحافظة للكاراتية والتلميذه رونزا شادى عبد اللطيف لتفوقها ومشاركتها فى عرض الجمباز الخاص بالجوده 

بيطرى الشرقية يطلق قافلة لقرية تلراك في مدينة أولاد صقر

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شدد على ضرورة التاكد من دخول  جودة التعليم بكافة المدارس مطالبا المدارس التى لم تتقدم للجودة بالالتزام بالتقدم ولحصول على الجودة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اليوم الخميس محافظة الشرقية الدكتور احمد عبدالله عيسي مدير عام ادارة اولاد صقر التعليمية فريق الجودة الشهيد احمد صبحى الشربينى التعليم الاساسي أعضاء مجلس النواب

مواد متعلقة

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

بيطرى الشرقية يطلق قافلة لقرية تلراك في مدينة أولاد صقر

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادات أولاد صقر

إدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية