تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز منيا القمح في الشرقية

قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالمرور على إدارة المخلفات الصلبة والبلدية وذلك لمتابعة رفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينه والميادين.

استجابة لتوجيهات المحافظ

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والتى تقضى باهمية المتابعة المستمرة للأعمال والنشاطات المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة.

كنس الطرق ورفع القمامة

بالاضافة إلى اجراء عمليات كنس لجميع الطرق ورفع القمامه ورفع الاتربه والعوائق الموجوده بالشارع والشوارع المجاورة لها كما تم إرسال جميع المعدات الى النقطه الوسيطه لقلب القمامه هناك تمهيدا لرفعها الى المقلب العمومي بمدينه العبور.

رفع الروح المعنوية للعاملين بتقديم الشكر

قدم رئيس مركز ومدينة منيا القمح الشكر للعاملين على هذا الجهد المبذول وذلك للعمل على رفع الروح المعنوية عندهم، وحتى يكون هذا الأداء مستمرا بنفس الروح في جميع أيام الأسبوع، وهذا تحت إشراف المهندس أشرف سليم الحسيني مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز.

استمرار الحملات ليل نهار

وحرص عامر على استمرار حملات النظافة العامة ليلا ونهارا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وايضا الحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.

الإشراف على إدارة البساتين

كما قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالإشراف على إدارة البساتين برئاسة المركز حيث تم اليوم رفع كافه تجمعات الاوراق الموجودة على المداخل طريق منيا القمح بنها. ومنيا القمح - الزقازيق وتم تقليم وقص وتهذيب الأشجار المحيطة على الطريق ورفع جميع الأتربة من على جانبى الطريق. لإظهار المدينة بشكل لائق يليق بمواطنيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ