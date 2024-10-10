ريال مدريد يخطط لخطف صفقة مجانية من برشلونة الصيف المقبل

يخطط مسئولو ريال مدريد، لخطف صفقة مجانية من غريمه برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك خطة من نادي ريال مدريد لخطف جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني، رغم مفاوضات اللاعب مع برشلونة، حيث دخل الملكي في المفاوضات لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني مع إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كافاخال.

كما تتضمن قائمة الأنية الراغبين ف يضم لاعب باير ليفركوزن، بايرن ميونخ للتعاقد مع المدافع الدولي خاصة وأنه لن يكلف خزائنهم سوى الراتب السنوي.

الجديد أن ريال مدريد قد تحدث مع وكلاء جوناثان تاه، لكن اللاعب سيدرس جميع العروض المقدمة خلال شهر يناير المقبل لحسم مصيره.

ريال مدريد يسعى لخطف نجم آرسنال

كما بدأ نادي ريال مدريد اتصالاته من أجل التوقيع مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال خلال الموسم الحالي.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال، بالإضافة إلى المدافع الشاب جاكوبو.

مدافع آرسنال على رادار ريال مدريد

ووفقا لشبكة "le10sport" الفرنسية، يرى مسؤولو ريال مدريد أن الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، الخيار المثالي لدعم دفاع الميرنجي.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن ريال مدريد قد ينتظر حتى الصيف المقبل للتوقيع مع مدافع جديد، كي يتمكنوا من ضم نجم كبير.

وأوضحت "le10sport" أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع ممثلي ساليبا من أجل استطلاع رأيه بشأن الصفقة المحتملة.

وسبق أن كشف تقارير منذ أسابيع أن ريال مدريد أرسل جوني كالافات، رئيس الكشافين، لمتابعة ساليبا في مباراة الديربي ضد توتنهام.