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رياضة

مورينيو يطلب ضم لاعب ريال مدريد لـ فنربخشة

أردا جولر، فيتو
أردا جولر، فيتو

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، بضم لاعب من ريال مدريد، بحسب تقرير صحفي إسباني.

مورينيو يريد أردا جولر

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مورينيو طلب من إدارة ناديه التحرك لاستعارة التركي أردا جولر، لاعب الفريق السابق والريال الحالي، في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو طلب من ناديه ضم جولر، من أجل مواصلة المنافسة مع جالطة سراي على لقب الدوري التركي.

ويسعى فنربخشة لاستعادة جولر على سبيل الإعارة، نظرًا لصعوبة موافقة ريال مدريد على ضمه نهائيا.

وأضافت أن ريال مدريد من الممكن أن يوافق على عرض فنربخشة، من أجل منح اللاعب فرصة للمشاركة باستمرار.

وكانت تقارير إسبانية،  أكدت أن جولر مستاء من موقفه في ريال مدريد، خاصة أنه لم يبدأ هذا الموسم سوى مباراتين، رغم الأداء الجيد الذي قدمه في نهاية الموسم الماضي.

وانضم جولر (19 عامًا) لصفوف ريال مدريد، في صيف 2024، قادمًا من فنربخشة، بعد منافسة مع برشلونة.

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