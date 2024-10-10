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رياضة

موعد عودة رونالد أراوخو لاعب برشلونة للملاعب

المدافع الأوروجوياني
المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، للملاعب بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.


وكان أراوخو قد تعرض لإصابة يوم 7 يوليو الماضي، خلال مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا وخضع لعملية جراحية ناجحة في 22 من نفس الشهر بسبب تمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

 

موعد عودة مدافع نادي برشلونة 

 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهدف هو أن يعود أراوخو إلى الملاعب خلال شهر ونصف.


وأضافت الصحيفة: "على الرغم من أن الطاقم الفني والأطباء لا يرغبون في التسرع بشأن حالة الأوروجوياني لتجنب المخاطر، إلا أن الخطة الموضوعة هي أن يكون المدافع جاهزا بعد التوقف الدولي القادم الذي يمتد من 11 إلى 19 نوفمبر".

 

وأشار التقرير، إلى أنه إذا استمرت عملية التعافي بشكل جيد دون أي انتكاسات، فمن المتوقع أن يعود رونالد أراوخو في 23 نوفمبر ضد سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، أو بعد ثلاثة أيام في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا ضد بريست في ملعب مونتجويك الأولمبي.

 

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أراوخو برشلونة رونالد اراوخو ربع نهائي كوبا أمريكا نادي برشلونة

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