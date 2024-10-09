ريال مدريد يسعى لخطف نجم آرسنال

بدأ نادي ريال مدريد اتصالاته من أجل التوقيع مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال خلال الموسم الحالي.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال، بالإضافة إلى المدافع الشاب جاكوبو.

مدافع آرسنال على رادار ريال مدريد

ووفقا لشبكة "le10sport" الفرنسية، يرى مسؤولو ريال مدريد أن الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، الخيار المثالي لدعم دفاع الميرنجي.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن ريال مدريد قد ينتظر حتى الصيف المقبل للتوقيع مع مدافع جديد، كي يتمكنوا من ضم نجم كبير.

وأوضحت "le10sport" أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع ممثلي ساليبا من أجل استطلاع رأيه بشأن الصفقة المحتملة.

وسبق أن كشف تقارير منذ أسابيع أن ريال مدريد أرسل جوني كالافات، رئيس الكشافين، لمتابعة ساليبا في مباراة الديربي ضد توتنهام.