تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة في العاصمة الأردنية عمان تخلع لوحة أرقام مركبة سائق تاكسي وتعتدي عليه بالضرب والركل.

مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي

وفي هذا السياق ذكرت السلطات الأردنية أن المشادة التي وقعت بين الطرفين كانت على إثر خلاف لحظي بين سائق التاكسي والفتاة.

مشاجره بين فتاة وسائق تكسي وهذا ما حصل 🤔🤔🤔#الأردن pic.twitter.com/gRovCJfasU — أردني أصيل 🇯🇴🇯🇴 (@I_m_Jordanian) October 10, 2024

وأضاف أن الخلاف انتهى في حينه فيما لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الطرفين، وأثار المشهد دهشة واستغراب المارة دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توثيق الحادثة من بناية مجاورة لمكان وقوع الحادث.