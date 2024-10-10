الخميس 10 أكتوبر 2024
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تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

مشاجرة بين فتاة وسائق
مشاجرة بين فتاة وسائق في الأردن، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة في العاصمة الأردنية عمان تخلع لوحة أرقام مركبة سائق تاكسي وتعتدي عليه بالضرب والركل. 

مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي 

وفي هذا السياق ذكرت السلطات الأردنية أن المشادة التي وقعت بين الطرفين كانت على إثر خلاف لحظي بين سائق التاكسي والفتاة. 

وأضاف أن الخلاف انتهى في حينه فيما لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الطرفين، وأثار المشهد دهشة واستغراب المارة دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توثيق الحادثة من بناية مجاورة لمكان وقوع الحادث.

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الأردن عمان مشاجرة

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