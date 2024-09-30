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موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

موظف مفصول يقتل مديره
موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مصنع يوثق لحظة قيام موظف مفصول في الأردن بإطلاق النار بشكل عشوائي على الموجودين.

وبحسب شبكة «العربية»، شهدت حادثة الموظف الأردني المفصول، الذي أطلق النار داخل المصنع الكائن في محافظة العقبة تطورات جديدة، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية مقتل مديره الأجنبي متأثرًا بإصابته بالرصاص.

وقتل الموظف المفصول مديره بواسطة سلاح "كلاشينكوف" بعد أن عاد لهم "ملثما"، فيما أصيب موظف أجنبي آخر بالحادثة بالإضافة إلى إصابة موظف أردني إثر تعرّضه للسقوط بسبب الهلع.

 

موظف مفصول يطلق النار بشكل عشوائي في الأردن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل المصنع يوثق لحظة قيام موظف مفصول، بإطلاق النار بشكل عشوائي على الموجودين.

وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا توضحيا للحادثة، حيث قال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جاريًا.

وقال مصد أمني لـ «العربية» بأنه توفي أحد المصابين في حادثه إطلاق النار داخل المصنع في محافظة العقبة جنوب الأردن اليوم.

وأضاف المصدر بأن الأجهزة المعنية ما زالت تبحث عن مطلق النار.

 

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