جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية لأهالي الفيوم الجديدة

نظمت جامعة الفيوم، قافلة طبية، اليوم الاربعاء، بمدينة الفيوم الجديدة، وشارك فيها كليتي الكب والتمريض، في تخصصي "الباطنة، والأطفال"، وقد تم الكشف الطبي على 62 حالة منها 37 حالة، باطنة، و25 حالة أطفال.

استمرار تنظيم القوافل الطبية والتوعوية

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم، وتفعيلا لدور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وهو الهدف الأساسي للتوسع في إنشاء الجامعات الإقليمية المنتشرة في كل محافظات مصر.

معسكرات كشفية وانشطة فنية

وكانت جامعة الفيوم، نظمت عددًا من الأنشطة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فقد نظمت إدارة الجوالة مسابقة (الكادج) الريادي الكشفي ويتضمن محاكاة وتصميم مجسمات ترمز للحرب كأبراج المراقبة الدبابات والطائرات وغيرها، ويشارك في المسابقة طالبان من كل كلية بكليات الجامعة المختلفة.

كما نظمت إدارة الاتحاد والمعسكرات نشاط الرسم على الإسفلت بمناسبة انتصارات أكتوبر ومسابقة تصميم عملة تذكارية، ويشارك فيها طالبان من كل كلية، وسيتم تكريم أول ثلاث مراكز بكل مسابقة.

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