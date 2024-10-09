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الفيوم تحقق المركز الـ 8 بين الجامعات المصرية في تصنيف تايمز العالمي

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة الفيوم استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي بتصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية لعام 2025، فقد صعدت للمركز 8 بين الجامعات المصرية.

THE Times Higher Education World University Ranking 2025.

الصعود 3 مراكز عن العام الماضي

فقد صعد ترتيب جامعة الفيوم إلى المركز الثامن (بدلا من 11 العام السابق) بين الجامعات المصرية، وجاءت الجامعة بالفئة الرابعة ضمن أكثر من 2857 جامعة على مستوى العالم تمثلها أكثر من 108 دول مختلفة.

مؤشر التايمز لأفضل الجامعات في العالم

يذكر أن تصنيف التايمز يعد واحدًا من أشهر التصنيفات العالمية، ويعتمد على 5 مؤشرات رئيسة لتقييم الجامعات، تشمل مؤشر التدريس (30%) ويتمثل في (السمعة العلمية- نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس- نسبة الحاصلين على البكالوريوس إلى الحاصلين على الدكتوراه- نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه-دخل المؤسسة)، ومؤشر البحث العلمي (30%) متمثل فى (السمعة البحثية- الدخل الناتج من البحث العلمى- الإنتاجية البحثية)، وكذلك مؤشر جودة البحث العلمى (30%) ويتمثل في (عدد الاستشهادات)، ومؤشر العلاقات الدولية (7.5%) ويتمثل في (نسبة الطلاب الوافدين- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب- التعاون الدولى)، بالإضافة إلى مؤشر الدخل من الصناعة والابتكار (2.5%) متمثلًا في (نقل المعرفة وبراءات الاختراع).

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