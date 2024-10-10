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محافظات

"التضامن" تنظم قافلة طبية لغير القادرين بقرى مركزي الفيوم وسنورس

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

نظمت  مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين، بقريتي الشيخ فضل والصوفي بمركز الفيوم، وقريتى  ابهيت الحجر وبندر سنورس بمركز سنورس، وشارك في القافلة مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى المؤسسات الخيرية. 

معايير اختيار المرضى المستحقين للخدمة

وقال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحديد الأسر المستهدفة من قوافل التضامن الاجتماعي، وفق المعايير الموضوعية مسبقا، واهمها أن تكون الأسر بلا عائل،  الأرامل، والأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

 

خدمات القافلة الطبية للمرضى المستهدفين

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل المؤسسة المشاركة، نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتي مستشفى جامعة الفيوم، وصرف العلاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجراحات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

أنشطة الجمعيات الأهلية في تنمية الأسر غير القادرة

وأشار إلى أن الجمعيات الاهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الأدوية بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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