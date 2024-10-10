ضبط 23 طن مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر في حملات بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية وطبقا لتعليمات محافظ الشرقية.

وسيرت المديرية حملة مكبرة بدائرة مركز منيا القمح للمرور على المحال والمصانع ومحطات التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣١٥٥١ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر بإجمالي كمية قدرها ١٠أطنان أسمنت.

ضبط مواد بناء مجهولة وعدم الإعلان عن سعر الغاز فى محاضر

كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٥٣ ضد صاحب محطة تموين سيارات لعدم تقديم سجل كشط وشطب والمحضر رقم ٣١٥٥٤ ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين وعدم ممارسة النشاط والمحضر رقم ٣١٥٥٢ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر بكمية قدرها ١٠أطنان.

ضبط قطع غيار موتوسيكلات مجهولة المصدر

وأيضا تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٤٦ ضد محل قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على ٥٠ كاوتش مجهول المصدر والمحضر رقم ٣١٥٤٩ ضد صاحب محل بيع قطع غيار موتوسيكلات وتم التحفظ على ٦٠ كاوتش مجهول المصدر والمحضر رقم ٣١٥٥٠ ضد صاحب مدشة أعلاف وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة علف بياض بكمية قدرها ٢ طن و٥٠٠ كيلو علف مجهول المصدر.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة للمهندس عبدالكريم عوض الله بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التموينية والمحلات العامة لضبط آليات السوق الشرقاوى ومنع التجار كم البيع أعلى من السعر وضبط المخالف.