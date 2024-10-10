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ثقافة وفنون

الإعلان عن الموسم الثاني من الدراما الكورية "The Fiery Priest"

دراما The Fiery Priest،
دراما The Fiery Priest، فيتو

أصدرت قناة SBS البوستر الإعلاني الأول للموسم الثاني من دراما “The Fiery Priest” وذلك بعد 5 سنوات من عرض الجزء الأول، والمقرر عرضها في يوم 8 نوفمبر المقبل.

أعلن كل من Kim Nam Gil وHoney Lee وKim Sung Kyun اليوم عن عودة الموسم الثاني من خلال ملصق تشويقي جديد لمسلسل "The Fiery Priest"، إلى جانب النص، "تبدأ مهمة بيلاتو"، يستعد كيم هاي إيل (كيم نام جيل)، وبارك كيونج صن (هوني لي)، وجو داي يونج (كيم سونج كيون) لمحاربة الشر أثناء نقل عملياتهم إلى بوسان.

ويظهر نام جيل مع سبحة في يد واحدة ووقوفه بجرأة في مقدمة ووسط الملصق، ليتم اختيار "الكاهن الناري" كيم هاي إيل من قبل البابا ومنحه سلطة تحقيق العدالة مثل القس بيلاتو، مما يثير الترقب للشر الجديد الذي سيواجه في الموسم الثاني.

قصة دراما The Fiery Priest

تدور أحداث مسلسل "The Fiery Priest"، والذي تم بثه لأول مرة في عام 2019، حول قس كاثوليكي يعاني من مشاكل في التحكم في الغضب ومحقق جبان يعملان معًا لحل قضية قتل، قام ببطولة الموسم الأول في الأصل كل من Kim Nam Gil وHoney Lee وKim Sung Kyun.

وقال فريق إنتاج مسلسل “The Fiery Priest” عبر مواقع التواصل الجتماعي لقناة SBS: “سيعرض كيم نام جيل وهوني لي وكيم سونغ كيون كيمياء لا تشوبها شائبة، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه لم تكن هناك فجوة مدتها خمس سنوات بين الموسمين، نحن على يقين من أن هذا المشروع سيلبي توقعات المشاهدين الذين انتظروا طويلًا".

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