لي جونسوك في بطولة دراما جديدة بعنوان “Seocho Dong”

أكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية JTBC تقديم الممثل Lee Jong Suk بدور البطل في الدراما الكورية “Seocho-dong ” المقرر عرضها فى عام 2025.

ويقال أيضًا أن النجم الكوري الجنوبي المحبوب يراجع العرض حاليًّا، إذا تم الموافقة عليه، فسيؤدي Ahn Joo Hyung، وهو محامٍ لمدة 9 سنوات في شركة Kyungmin Law Firm.

كما تؤدي الممثلة Kang Hee Ji، في هذا المشروع، وردًا على هذا التطور قالت وكالة Peak J Entertainment التي تعمل بها النجمة: "نحن نراجع المشروع بشكل إيجابي"، ومن المتوقع أن تضيف سحر Moon Ga Young الفوار وجاذبيتها الطبيعية تفاصيل جذابة للشخصية الرئيسية الأنثوية، وهي محامية في السنة الثانية في شركة Johwa Law Firm التي تتعامل مع العالم بثقة وصدق.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل مهمة حول دراما Seocho-dong الكورية، إلا أن المخرج Park Seung Woo، الذي ارتبط أيضًا بدراما “W”، سيقود المشروع، لم يتم تحديد تاريخ إصدار الدراما أيضًا، لكن المبدعين وراء العنوان ينتجون العرض بهدف تحديد موعد العرض الأول في عام 2025.