انتعاشة فنية لباسم سمرة فى السينما والتليفزيون

يعيش النجم الكبير باسم سمرة حالة من الانتعاشة الفنية فى الوقت الحالي، حيث ينتظر باسم عرض فيلمين بشاشات السينما المصرية والعربية، كذلك ينتظر عرض مسلسلين فى الدراما الرمضانية خلال العام المقبل 2025.

سينما اللايت كوميدي

فى بداية تلك الأعمال مشاركته السينمائية رفقة النجم تامر حسني من خلال فيلم جديد يحمل اسم “ري ستارت” الذي تقرر طرحه بموسم عيد الفطر لعام 2025..

ويجمع فيلم ري ستارت بين الطابعين الكوميدي والرومانسي، ويشارك إلى جانب تامر حسني والسمرة كل من؛ هنا الزاهد ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

كما ينتظر باسم السمرة عرض الفيلم الشبابي المعنون بــ “سيكو سيكو” الذي يظهر به بدور جديد عليه، ويشاركه فى العمل مجموعة من الفنانين الشباب فى مقدمتهم عصام عمر وطه دسوقي، يندرج العمل تحت إطار اللايت كوميدي.

واستغرق المخرج عمر المهندس 8 أشهر في تحضير الفيلم.. حيث إن “المهندس” حرص على قراءة سيناريو الفيلم جيد والذي قام بكتابته محمد الدباح، ويأتي فيلم سيكو سيكو من تاليف محمد الدباح وبتوقيع المخرج عمر المهندس.

دراما وأكشن باسم سمرة

أما فى الدراما فيعود باسم سمرة بشخصيته الأيقونية من خلال تقديمه جزء جديد من شخصية “عيسى الوزان” فى مسلسل الدراما الشعبي “العتاولة” الذي يُعرض موسمه الثاني خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025.. ومسلسل العتاولة 2 يأتي ببطولة مجموعة من النجوم رفقة باسم سمرة وهم؛ أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، نسرين أمين، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.



ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

كما يواصل باسم سمرة تصوير مسلسل دراما يحمل اسم زمالك بولاقويشاركه فى بطولته النجم خالد الصاوي، تمهيدا لعرضه على شاشات القنوات الفضائية قريبا، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

يشار إلى أن أحداث مسلسل زمالك بولاق، تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 50 عامًا بعد أن كلا منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، بجانب باسم سمرة وخالد الصاوي.. وهم؛ عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، أسامة أبو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، وشاهيستا.