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ثقافة وفنون

يعود بعد غياب سنوات، تفاصيل مسلسل فقرة الساحر للمخرج تامر محسن

تامر محسن، فيتو
تامر محسن، فيتو

انطلق مؤخرا تصوير مسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم وبتوقيع المخرج تامر محسن الذي يعود بالعمل بعد غياب سنوات عن الدراما حيث كان مسلسل لعبة نيوتن عام ٢٠٢١ آخر أعماله في عالم الدراما.

تفاصيل مسلسل فقرة الساحر 

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

وكان المنتج طارق الجنايني قد نشر صورة لكلاكيت المسلسل ليعلن بدء تصويره وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم 
توكلنا على الله.. مسلسل فقرة الساحر.. قريبًا على Yango Play".


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تامر محسن اسماء جلال المخرج تامر محسن علي قاسم طه دسوقي مسلسل لعبة نيوتن

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