منة فضالي تنضم لقائمة أبطال “سيد الناس”

انضمت الفنانة منة فضالي لقائمة أبطال مسلسل الدراما الشعبي “سيد الناس” المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة إستعدادًا للعرض بالموسم الرمضاني 2025.

ونشرت منة فضالي صورة من سكريبت الحلقة الأولى من مسلسل “سيد الناس” وأرفقتها بتعليق: "بسم الله توكلنا علي الله، سيد الناس.. رمضان ٢٠٢٥"



ويأتي ذلك بعد أن اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل سيد الناس.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.