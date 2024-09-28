السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منة فضالي تنضم لقائمة أبطال “سيد الناس”

منة فضالي،فيتو
منة فضالي،فيتو

انضمت الفنانة منة فضالي لقائمة أبطال مسلسل الدراما الشعبي “سيد الناس” المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة إستعدادًا للعرض بالموسم الرمضاني 2025.

ونشرت منة فضالي صورة من سكريبت الحلقة الأولى من مسلسل “سيد الناس” وأرفقتها بتعليق: "بسم الله توكلنا علي الله، سيد الناس.. رمضان ٢٠٢٥"


ويأتي ذلك  بعد أن اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل سيد الناس.

تفاصيل مسلسل سيد الناس 

 مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار  التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

 

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد رزق أحمد فهيم المخرج محمد سامي الكاتب الصحفي خالد صلاح الفنانة غادة عادل مسلسل سيد الناس محمد سامى

الأكثر قراءة

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

أخطاء محمد الشناوي في خسارة السوبر الإفريقي وموقف شوبير (تقرير)

رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

المزيد
الجريدة الرسمية