الصيد يكتسح الأهلي 1/8، ويتوج ببطولة دوري التنس للناشئين

توج فريق ناشئي التنس بنادي الصيد بلقب بطولة دوري الأندية للتنس، عقب فوزه على الأهلي في عقر داره بنتيجة 1/8 فى نهائي البطولة.

وقد استطاع الفريق الفوز بجميع مبارياته فى البطولة، حيث حقق الفوز فى دور المجموعات على أندية هليوبوليس مصر الجديدة وسبورتنج وسماش، وعلى فريق وادي دجلة فى الدور نصف النهائي، وأخيرًا على فريق الأهلى فى المباراة النهائية ليحصد لقب البطولة بجدارة واستحقاق بدون أية هزيمة.

شهدت المباراة حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذي، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية، والدكتور محمد على نائب مدير النشاط الرياضي.

تضم قائمة الفريق اللاعبين؛ إبراهيم رامى، يوسف موريد، عمر عاصم، ياسين فخرى، أحمد وليد، محمد عبد الحليم، زياد خالد، طارق كريم، ستيف يوسف، نور رامز، عمر المحروقى، آدم على.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: المدير الفنى أحمد هانى، مساعد المدير الفنى عادل سيد، مدربين شريف العسيلى وحسن يوسف، حسين ابو المكارم وحسين عبد المحسن وعمر مجدى وممدوح محمود وعبد الرحمن علام، خالد الجارحى والدكتور شريف الدجوي وعبد الناصر عبدالله لياقة بدنية.. الجهاز الطبى الدكتورة مريم عادل، والدكتورة زينب أحمد، وسماحة إبراهيم ومحمود عبد الرحمن وعبد الله شهدى ومحمد فايز وهناء حسانين إداريين.

الصيد ردا على رئيس الجزيرة: "النادي وأعضاؤه ليسوا محل استهانة أو سخرية"

من جانب آخر، أصدر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبد الله غراب، بيانا رسميا للرد على حديث شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، مع عدد من أعضاء ناديه، حاول من خلاله الاستهانة أو التقليل من نادي الصيد.

وقال نادي الصيد في بيان عبر صفحته الرسمية: "في سابقة غير مبررة وغير مقبولة تناول رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، في رسالة صوتية تم تداولها علي نطاق واسع اسم نادي الصيد في سياق مسيء لاسـم وأعضاء نادي الصيد، دون الأخذ في الاعتبار أن نادي الصيد المصري وأعضاءه المحترمين لا يجب أن يكونوا محل استهانة ولا سخرية خلال حديث رئيس مجلس إدارة نادٍ إلى أعضاء ناديه، ولا يمكن بأي حال قبول أن يكون التشبيه بنادي الصيد، هـو وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة نكن لهم كل الاحترام والتقدير.

وأضاف الصيد في بيانه: "واحترامًا لاسم نادي الصيد وكرامة أعضائه فإن مجلس إدارة النادي يأسف لحديث رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي خالف به كافة الأعراف وتجاوز في سياق دفاعه عن نفسه وسياساته قيمة وعمق العلاقات الطيبة التي جمعت الناديين على مدار السنوات".

وشدد الصيد خلال بيانه، على أن كرامة النادي وأعضائه لا يمكن تحت أي ظرف وبأي مبرر أن تكون عرضة لسخرية أو لإهانة، مؤكدين أن مجلس إدارة نادي الصيد يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

رئيس الجزيرة يفجر أزمة مع الصيد

وكانت أزمة اشتعلت خلال الساعات الماضية بطلها شريف سيف النصر، رئيس الجزيرة، بعدما حاول الدفاع عن نفسه وعن مجلسه خلال جلسة مع الأعضاء بسبب أزمة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف بالنادي، ليحاول في كلامه التشبيه بنادي الصيد ليصبح وسيلته لمهاجمة شريحة من أعضاء نادي الجزيرة قائلا: "هو احنا هنعمل زي الصيد النادي كله بقى مطاعم"؟!، وهو ما اعتبره أعضاء الصيد إهانة لهم ليصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا للرد على تصريحات رئيس الجزيرة.



برج الزمالك المهجور، فيتو

مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

من ناحية أخرى، أعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض المجلس بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

وفوجئ مسئولو الجزيرة بوصول خطاب لاستغلال أسفل أرض ملعب الجولف لإنشاء جراج، وهو ما أثار غضب الأعضاء، ليضطر المجلس لعقد اجتماع اليوم قبل أن يتم رفض الأمر وعرضه على الجمعية العمومية.