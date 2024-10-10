ملك الملاعب الترابية، أسطورة التنس رافائيل نادال يعلن اعتزاله نهائيًا
أعلن أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال بشكل رسمي اعتزاله اللعبة نهائيا بعد بطولة كأس ديفيز التي تقام في نوفمبر المقبل.
ونادال الملقب بملك الملاعب الترابية، حقق خلال مسيرته الطويلة والحافلة 92 لقبًا ضمن اتحاد لاعبي التنس المحترفين حيث فاز ببطولة رولان جاروس 14 مرة.
وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية 4 مرات واستراليا المفتوحة مرتين ويمبلدون مرتين كما توج بالعديد من البطولات مع المنتخب الإسباني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.