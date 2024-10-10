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رياضة

ملك الملاعب الترابية، أسطورة التنس رافائيل نادال يعلن اعتزاله نهائيًا

أسطورة التنس الإسباني
أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال

 أعلن أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال بشكل رسمي اعتزاله اللعبة نهائيا بعد بطولة كأس ديفيز التي تقام في نوفمبر المقبل.

ونادال الملقب بملك الملاعب الترابية، حقق خلال مسيرته الطويلة والحافلة 92 لقبًا ضمن اتحاد لاعبي التنس المحترفين حيث فاز ببطولة رولان جاروس 14 مرة.

وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية 4 مرات واستراليا المفتوحة مرتين ويمبلدون مرتين كما توج بالعديد من البطولات مع المنتخب الإسباني.

 

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