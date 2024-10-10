مصدر إيراني: سننسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي حال تعرض منشآتنا الذرية للهجوم

أكد مصدر إيراني رفيع المستوی لـ صحيفة “الصباح” العراقية أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أي هجوم تتعرض له المنشآت النووية، فإن ذلك سيدفع إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إضافة إلی التفكير جديا بتغيير عقيدتها النووية.

طرح انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

من جانبه، أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى البرلمان علاء الدين بروجردي، أوضح أن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي دفاعا عن المصلحة القومية الإيرانية، هي فكرة طرحت للتداول بصورة جادة في البرلمان.

الانسحاب من هذه معاهدة حظر الانتشار النووي يستوجب إقراره البرلمان

وقال بروجردي، في تصريحات له، إن أي حدث من الممكن أن يقع، وإن فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في داخل إيران، لا سيما في مجلس الشورى، هي فكرة جادة من أجل الدفاع عن المصلحة القومية للبلاد، مشيرا إلی أن الانسحاب من هذه المعاهدة يستوجب إقراره من قبل البرلمان.