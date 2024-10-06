الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، فيتو

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

 الخارجية المصرية ترحب بقرار الرئيس الفرنسي 

وأكدت وزارة الخارجية أن الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسي تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وتطالب مصر، المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.

وثمنت وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.

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