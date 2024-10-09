إسرائيل تدمر حديقة إيرانية جنوب لبنان (فيديو)

أظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرف حديقة إيران في مارون الراس جنوبي لبنان.

فيديو يظهر جرف الجيش الإسرائيلي لحديقة إيران في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، والتي كانت تحتوي على مجسم للمسجد الأقصى وتمثال للقائد السابق لفيلق القدس الايراني، قاسم سليماني pic.twitter.com/TlqKmkQoeV — kataeb.org (@kataeb_Ar) October 9, 2024

تدمير حديقة إيرانية في لبنان

ويعكس المشهد حالة دمار كبيرة في الحديقة، وسط منشورات تقول إنها تضم تمثالا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في البلدة ذاتها.

وعبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الأحد، عن "قلق بالغ" من الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلي القريبة من موقع المهمة داخل لبنان.

وذكرت اليونيفيل، في بيان: "تعرب قوات اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6-52، جنوب شرق مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية".