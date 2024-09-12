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اخترع أسرع مجهر إلكتروني في العالم، تلميذ زويل يكشف قصة اقترابه من نوبل

العالم المصري محمد
العالم المصري محمد حسن يقود العالم لثورة علمية، فيتو

كشف العالم المصري محمد حسن -من أريزونا- تلميذ العالم الراحل أحمد زويل، قصة اختراع أسرع مجهر إلكتروني في العالم، قائلا: "اختراعي عبارة عن ميكروسكوب "اتو ثانية" يستطيع رصد حركة الإلكترونيات".


قياس سرعة تأثير الدواء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: الجهاز الجديد قد يفيد في قياس سرعة تأثير الدواء على المرضى وحركة التفاعلات الدوائية ومعرفة تفاعل الـDNA للشخص والمركب الدوائي وبالتالي القدرة على تحديد مدى فاعلية الدواء والقدرة على تحديد الجرعة المناسبة.

 

جهاز أتو ميكروسكوب أو الأتو ثانية


ولفت: الجهاز الجديد اسمه "أتو ميكروسكوب" يصور حركة الإلكترون في "الأتو ثانية"، ويفيد بشكل كبير في البحوث الطبية والدوائية.
 


شهرة جامعة أريزونا بعد الاختراع العالمي للعالم المصري

وقال: جامعة أريزونا أصبحت مشهورة الان باختراعها لأسرع ميكروسكوب إلكتروني في العالم،  والبيان الصحفي الصادر عن جامعة أريزونا حول هذا الاختراع تمت ترجمته إلى 9 لغات نظرا لأهميته.


مشوار الحصول على جائزة نوبل لعالم مصري جديد تلميذ زويل

وتابع: في رحلتي للوصول إلى هذا الاختراع وجدت صعوبات وتحديات ولكني أنسى كل شيء عندما يفيد هذا الاختراع البشرية.

ثورة علمية جديدة يقودها مصري.. عالم فيزياء يخترع ميكروسكوب ذري يلاحق الإلكترون لأول مرة في التاريخ.. اختراعه يفيد العلوم النووية والطبية.. وجائزة نوبل تنتظر محمد حسن

وزير التعليم العالي: 4 مليارات جنيه استثمارات الدولة في مدينة زويل

وأكد: قطعت نصف الطريق للحصول على جائزة نوبل، ولكن الأهم بالنسبة لي أن يفيد الاختراع الجديد البشرية، مشيرًا إلى أن فريق مساعديه يضم مصري وكويتي وصيني وروسي.

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