‏‎3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل، اليوم الأربعاء، أن العلماء ديفيد بيكر، وديميس هاسابيس، وجون إم.جامبر فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024.

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تعتبر على نطاق واسع من بين أكثر الجوائز المرموقة في المجال العلمي، 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).