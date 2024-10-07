عالمان أمريكيان، الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للطب 2024

أعلنت اللجنة القائمة عن جوائز نوبل 2024 عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجال الطب لهذا العام.

الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للطب 2024

ومنحت الجائزة في مجال الطب والفيزيولوجيا لهذا العام للعالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروز وغاري رافكين لاكتشافهما ما يسمى بـ"جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق" أو microRNA.

جزيئات microRNA ودورها في تنظيم عمل الجينات

وجاء في بيان صادر عن اللجنة المسؤولة عن الجائزة:"فاز العالمان بالجائزة لاكتشافهما جزيئات microRNA ودورها في تنظيم عمل الجينات.. اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات، تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر".

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة (1.1 مليون دولار).

وتعتبر جائزة نوبل من أهم الجوائز العالمية في العديد من المجالات، مثل الطب والفيزياء والكيمياء والآداب وغيرها، الجائزة الأولى أعلن عنها اليوم الاثنين، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في مجالات أخرى.