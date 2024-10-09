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مشاهد مرعبة لإعصار ميلتون في فلوريدا (فيديو)

مشاهد مرعبة لإعصار
مشاهد مرعبة لإعصار فلوريدا، فيتو

إعصار ميلتون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لإعصار ميلتون، الذي يقترب من ولاية فلوريدا الامريكية ويسبب مخاوف شديدة لدى سكان الولاية.

مشاهد مرعبة لإعصار ميلتون

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مرعبة تظهر إعصار ميلتون، وهو يتوجه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية والذي يعتقد انه سوف يكون أقوى إعصار على مر التاريخ والسلطات تخلي السكان بشكل كامل.


الجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية قامت بالتحذير من الأعصار، وحدثت نزوح جماعي لخطورة هذا الإعصار الذي يصنف حتى الآن من الفئة الخامسة، وربما يتخطاها في حدث تاريخي ولم يسبق له مثيلا قد يصبح من أكثر الأعاصير تدميرا في التاريخ المسجل.

إعصار ميلتون من الفئة الأكثر خطورة

وتعتبر الأعاصير من الفئة الرابعة قوية جدا، أما الفئة الخامسة فهي الأكثر خطورة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن حالة الطوارئ، استعدادا لإعصار هو الأقوى منذ 100 عام.

شهد سكان ولاية فلوريدا الأمريكية، ظاهرة طبيعية نادرة لوحظت بعد إعصار "ميلتون"، إذ ظهرت غيوم غير عادية في السماء، كما ظهر برق شديد في السماء يشبه الحريق الشديد.

إعصار ميلتون وما خلفه من مشاهد مرعبة، أثار جدلا واسعا بين النشطاء، ووصفوه بأنه يشبه "إعصار كاترينا الذي ضرب ولاية كارولاينا الشمالية سنة 2004 في عهد الرئيس جورج بوش الابن والذي خلف دمارا هائلًا، وهذا بعد عام من غزو العراق سنة 2003".

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