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حوادث

تحليل DNA، تطابق أشلاء ممرض قتيل الزاوية الحمراء بعينة والده

تحليل DNA، فيتو
تحليل DNA، فيتو

تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية نتيجة تحليل DNA لأشلاء ممرض لقي مصرعه على يد شخصين وتقطيعه في منطقة الزاوية الحمراء والتي تم مضاهاتها بعينة من والده.

وتبين تطابق العينتين وأن الأشلاء للمجني عليه، وسلمتها النيابة إلى والده لدفنها في مقابر العائلة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه لطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من والده.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أوهما المجني عليه بأنه سيكون مديرا لمكتب طبي بشارع الحجاز ومن أجل ذلك سافر إليهما ولكنهما كانا يخططان لخطفه وطلب فدية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تنفيذ جريمتهم وقتل المجني عليه قطعاه إلى أشلاء وألقيا جزءا منها بترعة الإسماعيلية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.


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