محافظ بني سويف يتابع عمل اللجنة المكلفة بفحص سيارات ذوي الهمم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص ملفات سيارات ذوي الهمم، مشددًا على مراجعة استخدام هذه السيارات بشكل شخصي من قبل المستفيدين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الإعفاء الجمركي.

اجتماع لجنة فحص سيارات ذوي الهمم ببني سويف

وترأس اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماعًا مع اللجنة، في سياق الإجراءات المتبعة لحوكمة عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وضمان استفادة المستحقين من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف.

اجتماع لجنة فحص سيارات ذوي الهمم ببني سويف

خلال الاجتماع، تم استعراض تقرير اللجنة الذي يتضمن حصر بيانات وعناوين المستفيدين من ذوي الهمم، الذين حصلوا على خطابات من مصلحة الجمارك لتمكينهم من استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، حيث أكد السكرتير العام المساعد أهمية التأكد من استخدام هذه السيارات بشكل شخصي من قبل المستفيدين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الإعفاء الجمركي.

سكرتير بني سويف يفحص ميدانيا سيارات ذوي الهمم

كما أشرف اللواء سامي علام، ميدانيًا على أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص ملفات سيارات ذوي الهمم.

وشملت الجولة تفقد عدد من المركبات للتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة لحيازة المستفيدين، والتحقق من استخدامها الشخصي.

سكرتير بني سويف يفحص ميدانيا سيارات ذوي الهمم

وأكد محافظ بني سويف، في تصريحات سابقة، حرصه على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحسين مستوى حياتهم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الخدمات اللازمة لذوي الهمم وتعزيز حقوقهم، موجهًا الأجهزة المعنية بتوفير بيئة مناسبة وداعمة لذوي الإعاقة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والتأكد من استغلال الإمكانيات الممنوحة لهم بالشكل الصحيح.