الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن إعصار ميلتون، المصنف من الفئة الرابعة على مقياس سفير-سيمبسون وبرياح تتجاوز 250 كيلومترًا في الساعة، يهدد ولاية فلوريدا بكارثة جديدة.
إعصار ميلتون
ويتوقع الخبراء أن يتسبب هذا الإعصار القوي في فيضانات عارمة، وانهيارات واسعة في المباني، وتدمير البنية التحتية.
وقالت الأرصاد الجوية إن موجة العاصفة المرتبطة بالإعصار قد تغمر المناطق الساحلية وتتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
اعصار هيلين
يأتي هذا الإعصار في أعقاب الدمار الذي خلفه الإعصار هيلين قبل أقل من أسبوعين، والذي أسفر عن أكثر من 160 قتيلًا وتدمير واسع النطاق.
ويخشى الخبراء من أن يتسبب ميلتون في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها الولاية، خاصة وأن المناطق المتضررة من هيلين لم تتعافَ بعد.
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