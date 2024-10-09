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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف عن الأهمية الاستراتيجية لمشروع رأس الحكمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «سعدنا في هذا الأسبوع بتدشين مشروع رأس الحكمة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: «حجم الاستثمارات في المشروع التنموي الضخم برأس الحكمة ضخم للغاية يؤمن استثمارات مستدامة موجودة طوال فترة التنمية».

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما هائلا من فرص العمل ويوفر مع اكتمال تنمية منطقة رأس الحكمة مكانا لأكثر من 2 مليون نسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

وتابع أن هذه المشروعات رسالة واضحة بالثقة في الاقتصاد المصري وتأمين الاستثمار الخارجي المباشر، وهو ما يتم العمل عليه لخلق فرص عمل ما يساعد في استقرار الدولة المصرية.

واستكمل:«مررنا هذا الأسبوع بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وأغلبنا لم يكن موجودا في وقت هذا النصر، لكننا نشعر جميعًا بالفخر والاعتزاز به، وما قامت به الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة من تنمية في سيناء هو ما نتحدث فيه لتحقيق الأمن القومي».

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة مصرة على الإسراع في خطة تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتها في هذه البقعة العزيزة.

وواصل: «سعدنا جميعًا بعودة حركة القطارات في سيناء منذ أكثر من 50 عاما، ورأينا تدشين الخط الذي يمر من شرق قناة السويس إلى غربها مرة أخرى، ويمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي الذي يمتد إلى العريش ثم إلى طابا للربط بين كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي».

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للدولة في الفترة المقبلة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.

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رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مشروع رأس الحكمة مدبولى سيناء

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