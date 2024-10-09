كيف تؤمن الدولة احتياجاتها حال اندلاع حرب إقليمية؟ رئيس الوزراء يجيب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "لا نتمنى أن تتحول التوترات الحالية إلى حرب إقليمية لذلك يتم العمل على تأمين سلع أساسية لفترات طويلة سواء القمح أو السلع الاستراتيجية وتأمين كل احتياجات الوقود والكهرباء ولكن من الوارد زيادة التأثيرات السيئة بالنسبة للأسعار عالميا بسبب التوترات الإقليمية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية".

وأضاف: قمنا بإعلان خطة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء ولكن من الوارد عمل إجراءات ترشيد حقيقي في حركة السيارات مع وجود قفزات كبيرة في أسعار البترول، معقبا:"لازم نبقى واخدين بالنا ويبقى حركتنا بحساب، هيكون عندنا احتياجات واحتياطات معينة، وهنا نفترض أقصى سيناريو سيء قد يحدث بالمنطقة".

ولفت:"لدينا احتياطيات تتجاوز 5.5 من القمح مع وجود حصاد منذ إبريل المقبل، وكل ذلك نعمل عليه بخطة متوازنة حتى تستمر الدولة في تدبير احتياجاتها مع اسوأ السيناريوهات ولكن لا قدر الله تدهورت الأمور وارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي سيكون هناك إجراءات استثنائية".

ولفت: مستهدفاتنا قبل نهاية 2025 أن نخفض التضخم لأقل من 10% وفقا للخطة الموضوعة،

وأشار: إلي أنه يتم الإعلان عن عدد من الصفقات والشركات التي يتم التخارج منها وهدفنا تعظيم أصول الدولة، ولن نبيع أصل من أصول الدولة إلا بالسعر المناسب، وليس معنى طرح أصله أن يتم بيعه بأقل من سعره المناسب.

وبالنسبة لملف صندوق النقد الدولي؟ أوضح:"صندوق النقد الدولي قالوا مش هنبقى فاضيين في شهر أكتوبر فتم التوافق بممارسة البعثة عملها في المراجعة في وقت لاحق وكل لا مستهدفات التي تم وضعها لمصر تحققت ونفذت ولا توجد أي مشكلة".