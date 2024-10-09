الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبطل إثيوبيا في افتتاح بطولة أفريقيا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية غدا الخميس أمام نظيره فريق كيركوس الأثيوبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي 2024 /2025، والمقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كيركوس بطل أثيوبيا في الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباريات الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الزمالك × كيركوس الأثيوبي، - 10 أكتوبر | 4 عصرا

الزمالك × الصداقة الكاميروني - السبت 12 أكتوبر | 7 مساءً

الزمالك × منتدى المغربي، - الإثنين 14 أكتوبر| 9 مساءً

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: 

"فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وحسن يسري رئيسًا للجهاز، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى | ميكال الأثيوبى - سى أف جى إس أو من الكونغو - النجم الساحلى التونسى - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية | فاب الكاميروني - دون بوسكو الكونغولي - فلاورز البينيني - رجاء أكادير المغربي.

المجموعة الثالثة | المنتدى المغربى - فريندشيب الكاميرونى - كيركوس الأثيوبى - الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة | وداد سمارة المغربي - ادجيدجا - ميشال سبور - آسفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد البطولة الإفريقية لكرة اليد الزمالك نادي الزمالك الأهلي

مواد متعلقة

كرة اليد، تصريحات لاعبي الأهلي بعد تحقيق برونزية كأس العالم

كرة اليد، عبد الرحمن طه يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وبرشلونة

كرة اليد، هتافات الجماهير تزين احتفالات الأهلي ببرونزية المونديال (فيديو وصور)

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

الأكثر قراءة

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب.. النيابة: المتهم اختار مصر بسبب فقر أهلها.. والتقرير الطبي للجاني: سليم عقليًا ومدرك لأفعاله

الملك فؤاد، تولى حكم مصر بالصدفة، وشقيق زوجته وراء إصابته بالزغطة في الخطابات الرسمية

محلل سياسي يكشف الأضرار الكارثية على أمريكا خلال عام من حرب غزة

مستأنف المنصورة تنظر محاكمة أب قتل طفلته بعد وصلة تعذيب

النيابة تناظر جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من قطار بالشرابية

منوعات

المزيد

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 9- 10-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية