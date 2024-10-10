علاقة الوصي بالقاصر، شروط وإجراءات رفع الوصايا

ترصد فيتو لقرائها، شروط الوصاية على القصر، وإجراءات رفعها عن دفتر التوفير، وإجراءات رفعها التي تتم من خلال توجه راغب الخدمة إلى مقر نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر لتقديم الطلب وكافة المستندات الأخرى، التي نريدها في التقرير التالي:

أولا- شروط الوصاية على القصر

يشترط أن يكون الوصي، كامل الأهلية.

أمينا وقادرا على القيام بمتطلبات الوصاية.

لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.

غير محكوم عليه بالإفلاس.

لم يسبق له العزل من وصاية سابقة.

لم يكن خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.

إدارة أموال القاصر ورعايتها من الوصي كأموال أولاده.

تقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.

لا يجوز أن يقوم بها الوصي ببيع منقولات القاصر أو تأجيرها إلا بإذن من القاضي.

لا يجوز استثمار أموال القاصر أو إقراضها لحساب الوصي.



ثانيا- المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

هناك بعض الوثائق التي يجب على الشخص الذي يريد إزالة ولي الأمر منه عند بلوغه سن الرشد إحضارها، ولكن هذا هو:

- تقديم طلب يفيد بأنه يرغب في رفع الوصاية عنه إلى النيابة الحسبية.

- إحضار صورة من القرار الخاص بالوصاية عليه التي تم صدوره من قبل.

كما يجب إحضار صورة من إعلام الوراثة.

-صورة من البطاقة الشخصية للشخص القاصر الذي يقدم الطلب.

-تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالشخص القاصر.

- تقديم شهادة الوفاة.



ثالثا- ما خطوات رفع الوصاية؟

-التوجه إلى مقر نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر لتقديم الطلب وكافة المستندات الأخرى.

-يقدم الموظف المختص الطلب والمستندات إلى القاضي في جلسة رسمية.

-يقوم القاضي بإصدار قرار إلغاء الوصاية عن القاصر ويتم إبلاغ القاصر بذلك في الموعد الذي يحدده الموظف.

- يتوجه القاصر إلى النيابة للحصول على مستند رسمي يفيد برفع الوصاية عن الشخص.

رابعا- ما اجراءات رفع الوصاية عن دفتر التوفير؟



-يجب على الشخص الذي يملك الحق في الوصاية تقديم وثائق تثبت الوصاية على القاصرين.

خاصة إذا كان الغرض من دفتر التوفير هو توفير أموال القاصر وإيداع التحويلات المالية التي تأتي إليه من وجهة معينة.

- تقديم جميع المستندات التي تثبت الحق في إنهاء وصاية القاصر.

خامسا-خطوات سحب أموال القاصر من قبل مجلس المحاسبة.

- لا يجوز سحب أموال القاصر والتصرف فيها دون الرجوع إلى المحكمة والحصول على إذن بالصرف.

- المحكمة لن تسمح للولي بإنفاق أموال القاصر إلا في حالات الضرورة القصوى أو للقيام بعمل إنساني.

- يجب على الولي تسليم الأموال العائدة للقاصر فور استلامها من أي جهة أخرى.

إذا كانت هناك إجراءات ضد قاصر، - إخطار مجلس حسبي على الفور حتى يمكن اتخاذ الإجراء الفوري.

