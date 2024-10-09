زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي هجرني بدون سبب وطلقني غيابيا وتهرب من نفقات أولاده

رفعت زوجة بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، دعوى ضد زوجها لتهربه من نفقات دراسة أولاده، وطلاقها غيابيا.

قائلة الزوجة: "زوجي هجرني أنا وأولاده بدون سبب لمدة شهور لم أعرف مكانه، وبعد شهور من البحث علمت بمحل سكنه الجديد وذهبت إليه لطلب النفقة لكنني فوجئت بزواجه من أخرى ورفض دفع النفقة لأولاده وتحمل مصاريف الدراسة وامتنع عن سداد أجر المسكن لأولاده، فاجأني بخبر طلاقي غيابيا والذي لم يصلني، وتعدى علي بالضرب عندما طلبته برد حقوقي المسجلة بقائمة الزواج".

وأضافت: "زوجي دمر حياتي بعد زواج دام 8 أعوام لذلك توجهت للمحكمة لأخذ حقوقي المسلوبة"..