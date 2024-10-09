الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي هجرني بدون سبب وطلقني غيابيا وتهرب من نفقات أولاده

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

رفعت زوجة بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، دعوى ضد زوجها لتهربه من نفقات دراسة أولاده، وطلاقها غيابيا.

 

قائلة الزوجة: "زوجي هجرني أنا وأولاده بدون سبب لمدة شهور لم أعرف مكانه، وبعد شهور من البحث علمت بمحل سكنه الجديد وذهبت إليه لطلب النفقة لكنني فوجئت بزواجه من أخرى ورفض دفع النفقة لأولاده وتحمل مصاريف الدراسة  وامتنع  عن سداد أجر المسكن لأولاده، فاجأني بخبر طلاقي غيابيا والذي لم يصلني، وتعدى علي بالضرب عندما طلبته برد حقوقي المسجلة بقائمة الزواج". 

وأضافت: "زوجي دمر حياتي بعد زواج دام 8 أعوام لذلك توجهت للمحكمة لأخذ حقوقي المسلوبة"..

الأمن يحدد هوية عاطل تحرش بطالبة في أتوبيس نقل جماعي، والقبض عليه بمدينة نصر

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمحكمة الأسرة نفقات الدراسة لطلب النفقة

مواد متعلقة

الأمن يحدد هوية عاطل تحرش بطالبة في أتوبيس نقل جماعي، والقبض عليه بمدينة نصر

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، 5 مشاهد ترصد فبركة واقعة السحر لمؤمن زكريا

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في حلوان

اندلاع حريق محدود بمحطة مترو المرج الجديدة

القبض على سائق توك توك بتهمة معاشرة قاصر بالسلام

شرطة مترو الأنفاق تحرر محضرا لشاب حاول التخلص من حياته أسفل قطار بالمعادي

الأكثر قراءة

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

الملك فؤاد، تولى حكم مصر بالصدفة، وشقيق زوجته وراء إصابته بالزغطة في الخطابات الرسمية

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

كلهم من قرية واحدة، أول صور لضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

مفاجأة في سعر الدولار قبل محضر اجتماع المركزي الأمريكي

كيلو الصافي يصل لـ 500 جنيه، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية