اندلاع حريق في مصنع للمسامير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

اندلع حريق في مصنع مسامير في المنطقة الصناعية رقم 6 بدائرة قسم أول أكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره للأماكن المجاورة

وتلقت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة بلاغا، بنشوب حريق في مصنع مسامير المنطقة الصناعية رقم 6 بمدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، ووقوع مصابين جار نقلهم للمستشفى.