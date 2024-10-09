اندلاع حريق في مصنع للمسامير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
اندلع حريق في مصنع مسامير في المنطقة الصناعية رقم 6 بدائرة قسم أول أكتوبر.
ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره للأماكن المجاورة
وتلقت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة بلاغا، بنشوب حريق في مصنع مسامير المنطقة الصناعية رقم 6 بمدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، ووقوع مصابين جار نقلهم للمستشفى.
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