الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 1145 مخالفة تجاوز السرعة في حملة بالطرق الصحراوية

حملة مرورية بالجيزة،
حملة مرورية بالجيزة، فيتو

أسفرت حملة مكبرة للإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة بالطرق الصحراوية، عن ضبط 1145 مخالفة تجاوز السرعة، 310 مخالفات سير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 35 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة موقف عشوائي، 95 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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للادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية أجهزة وزارة الداخلية الطرق الصحراوية

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