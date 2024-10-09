تفاصيل التحقيق مع المتهم بسرقة جهاز رادار صفط اللبن بالجيزة

أجرت نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في واقعة سرقة رادار المرور ببولاق الدكرور، وكثفت الأجهزة الأمنية جهود للتواصل لهوية مرتكب الجريمة.

وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، بائع خردة وألقي القبض عليه.

تفاصيل التحقيق في واقعة سرقة رادار

وكشفت التحقيقات أن بائع خردة المتهم قام بسرق كابلات ولوحات خاصة بجهازي رادار المرور أعلى محور صفط اللبن بمنطقة ببولاق الدكرور، وقام بتحميلها على تروسيكل بحيازته.

وأفادت التحقيقات أن المتهم عثر بحيازته خلال القبض عليه، على 5 قطع خاصة بجهاز الرادار استولى عليها خلسة وكان في طريقه لبيعه.

وخلال التحقيقات اعترف بسرقته المضبوطات لبيعها كقطع خردة، وتحقيق مكاسب مالية من خلالها، وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، كما كلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على المتهم بالجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على بائع خردة سرق رادار المرور ببولاق الدكرور، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد قيام بائع خردة بسرق كابلات ولوحات خاصة بجهازي رادار المرور أعلى محور صفط اللبن بمنطقة ببولاق الدكرور.

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة لإلقاء القبض علي بائع الخردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد أحمد يحيى معاون مباحث من القبض على المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.