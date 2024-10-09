قانون المرور، عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير "حالة سكر" وحالات سحب الرخصة

وضع قانون المرور عددًا من العقوبات في حالة قيادة السيارة تحت تأثير حالة سكر نظرًا لإهمال سائق السيارة في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.



عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير حالة سكر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.



وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.



وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.



حالات سحب رخصة القيادة

عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص

عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل.

ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن.

ضبط قائد أية مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك.

السير بالسيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص.

ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته.

ضبط السيارة يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

سحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى

وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة، أو مضرة بالصحة،

انبعاثات دخان كثيف من السيارة أو رائحة كريهة، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرًا على سلامة الطريق.