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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف محيط كنيسة في بلدة دردغيا جنوبي لبنان (صور)

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على بلدة دردغيا، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط كنيسة في بلدة دردغيا الواقعة بقضاء صور جنوبي لبنان.

 

غارة إسرائيلية على بلدة دردغيا جنوب لبنان

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى أن الغارة الإسرائيلية على دردغيا دمرت منزلًا يقطنه مسن ومسنة يقع إلى جانب كنيسة.

وأوضحت الوكالة، أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارة على بلدة دردغيا، استهدفت صالون كنيسة البلدة ومركز الدفاع المدني، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء من الدفاع المدني اللبناني.

 

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة شهداء وجرحى بلدة دردغيا 

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دردغيا خلفت 5 شهداء و12 جريحًا وسط انتشار أشلاء الضحايا بموقع العدوان.

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