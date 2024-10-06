استشهاد 8 وإصابة 17 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 3 مسعفين لبنانيين، اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مراكز للإسعاف في بلدات جويا وجدلزون وعيناتا جنوب لبنان.

استشهاد ٣ مسعفين لبنانيين في غارة إسرائيلية

وأعلنت نقابة الممرضين في لبنان أن إسرائيل تستهدف في حربها المستشفيات والأطباء والممرضين والمسعفين في تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وفي السياق ذاته ذكر موقع روسيا اليوم أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 17 آخرون في الغارة التي استهدفت بلدة الجية الساحلية في إقليم الخروب بجبل لبنان.