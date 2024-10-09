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رياضة

بعد استبعاد النني وحجازي، تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر خلف محمد صلاح

منتخب مصر, فيتو
منتخب مصر, فيتو

يتساءل الكثيرون عن ترتيب قادة منتخب مصر، خلال مواجهتي موريتانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة، ليأتي على رأس الترتيب، وكان من خلفه عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد فتحي الذي أعلن مؤخرا اعتزاله، ومحمد النني وأحمد حجازي المستبعدين من قائمة الفراعنة للمعسكر الأخير.

ووفقا لمصدر داخل جهاز منتخب مصر فإن محمد صلاح نجم ليفربول يأتي على رأس ترتيب قادة الفراعنة، ومن خلفه رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، ثم محمود حسن «تريزيجيه» جناح الريان القطري، ويحل مصطفى فتحي جناح بيراميدز رابعًا، ثم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي خامسًا.

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، معسكرا تدريبيا، الأحد الماضي، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان «بيكهام»، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد «زيزو»، محمود صابر، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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