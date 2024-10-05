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رياضة

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضية بكفر الزيات

أشرف صبحي ومحافظ
أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفدان المنشآت الشبابية والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عدد من المنشآت الشبابية والرياضة في مدينة كفر الزيات، خلال زيارة الوزير لمحافظة الغربية.

وقام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بافتتاح حمام سباحة بمركز شباب مدينة كفر الزيات 
ثم تفقدا ملاعب السلة واليد والاكليرك داخل المركز والتي شاهدا بها استعراض مهارات لاعبي المركز في ألعاب السلة واليد والتي أشرفت عليها الإدارة المركزية لتنمية النشء، تلاها زيارتهم للمعسكر الكشفي  والمقام لكل من  الجوالة والكشافةً والزهرات والمرشدات ثم قام الوزير والمحافظ بمشاهدة استعراض لفريق اللياقة البدنية والذي أقيم علي ارضية الملعب الخماسي.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

وتفقد اشرف صبحي والجندي مشروع ألف بنت والف حلم بالملعب القانوني وشاهدا فاصل من المهارات للاعبات المشروع  والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإضافة الي تفقدهم مراكز التدريب للياقة البدنية "النسور"  ثم تجولا بمعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة تبعهم تفقدهم لمركز التخاطب والتكامل الحسي.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

واختتم وزير الشباب والمحافظ جولتهم داخل مركز شباب كفر الزيات بالبرنامج المقام بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة لمشروع الرواق الأزهري والذي تقوم بتنفيذه الادارة المركزية لتنمية النشء واستمع الوزير والمحافظ للمنضمين للمشروع واستمعوا اليهم عن مدي استفادتهم من إقامة الرواق والذي لاقي استحسان كبير  من الأطفال والأهالي المتواجدين بالمشروع.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

وأشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكافة الجهود التي بذلت من قبل المسؤولين والعاملين علي تطوير وتنفيذ المشروعات بمحافظة الغربية والتي باتت تمتلكً العديد من المنشآت الرياضية والشبابية  والتي  سوف تخدم قطاع كبير وعريض من الشباب والأسرة المصرية ممن يقطنون بمحافظة الغربية.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

محافظ الغربية يستقبل أشرف صبحي

واستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك في مستهل زيارته التفقدية لعروس الدلتا لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأبناء المحافظة ضمن احتفالات الغربية بعيدها القومي 226.

ورحب محافظ الغربية، بوزير الشباب والرياضة على أرض عروس الدلتا، معربا عن سعادته لمشاركة الوزير أبناء المحافظة في الاحتفال بالعيد القومي الـ 226 وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بعد انتهاء أعمال الإنشاءات والتطوير بها، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية الأخرى، وعلى رأسها مركز شباب النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بمسقط رأسه بقرية نجريج، بمركز بسيون.

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